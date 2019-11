Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemmrigheim: Radfahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 16.45 Uhr befuhr ein 15-jähriger Radfahrer die Niedere Klinge in Richtung Forststraße. Als er an der Einmündung nach links abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 54-jährigen Jeep-Compass-Fahrers, der ortsauswärts fuhr. Durch die Kollision wurde der Radfahrer auf die Motorhaube abgewiesen und blieb dort liegen bis der Pkw nach etwa vierzig Metern zum Stillstand kam. Durch den Aufprall auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe zog sich der 15-Jährige schwerste Kopfverletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Einen Schutzhelm trug der Radfahrer nicht. Der Jeep war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Pkw beträgt 10.000 Euro. Das Rennrad war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die Forststraße musste für vier Stunden gesperrt werden. Zur Unfallaufnahme wurden drei Streifen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg eingesetzt. Ein Rettungs- und ein Notarztfahrzeug waren ebenso vor Ort.

