Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Raubdelikt in der Innenstadt; Weil der Stadt: Einbruch in Schülerhilfe

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg: Raubdelikt in der Innenstadt

In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es in der Herrenberger Innenstadt zu einem Raub. Der 19-jährige Geschädigte wurde vor einer Gaststätte unvermittelt von mehreren Personen mit Schlägen attackiert und ging zu Boden. In dieser Lage wurde ihm von einem der Täter Hausschlüssel und Geldbeutel weggenommen, die Täter flüchteten im Anschluss an die Tat. Der Geschädigte wurde durch den oder die Täter leicht verletzt und wurde im weiteren Verlauf dem Rettungsdienst übergeben, die Täter konnten nicht beschreiben werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief leider erfolglos.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion in Böblingen unter 07031/13-00 in Verbindung zu setzen.

Weil der Stadt: Einbruch in Schülerhilfe

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten der Weil der Städter Schülerhilfe in der Merklinger Straße ein. Eine dort befindliche Geldkassette wurde aufgebrochen und Bargeld daraus entwendet, der durch den Einbruch verursachte Schaden am Gebäude dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, wenden sich bitte unter 07152 605-0 an das Polizeirevier Leonberg.

