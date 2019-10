Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Rutesheim; Feuerwehreinsatz in Gärtringen

Ludwigsburg (ots)

Rutesheim: Einbruch in Kindergarten

Zwischen Mittwoch und Montag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Kindergarten in der Scheibbser Straße in Rutesheim. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf und gelangte so ins Gebäudeinnere. Dort durchsuchte er anschließend die Räume und machte sich mutmaßlich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, in Verbindung zu setzen.

Gärtringen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Gärtringen rückte am Montag gegen 09.30 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 30 Wehrleuten zu einem Brand in die Blücherstraße in Gärtringen aus. In einer Garage fing vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Kühlschrank an zu brennen. Der Schwelbrand breitete sich in der Folge aus und beschädigte mehrere gelagerte Gerätschaften. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte löschten den Brand und rückten wieder ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Es entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

