POL-LB: Holzgerlingen: Feuerwehreinsatz, Unbekannter stößt Radfahrer um, Unfallflucht

Holzgerlingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen rückte am Mittwoch gegen 11.00 Uhr mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in die Max-Eyth-Straße in Holzgerlingen aus, nachdem es in einer Gemeinnützigen Werkstätte zu einem Brandalarm gekommen war. Aus noch unbekannter Ursache war in einem Heizraum ein Feuer entstanden. Papier und Hackschnitzel, die sich in einem Karton befanden, hatten zu brennen begonnen. Aufgrund des Alarms konnte der Hausmeister die Quelle schnell feststellen und trug den Karton in den Hofraum. Dort wurde er von der Feuerwehr gelöscht. Während des Einsatzes hatten Verantwortliche das gesamte Gebäude räumen lassen. Hiervon waren etwa 30 Personen betroffen. Sie konnten anschließend wieder zurückkehren.

Holzgerlingen: Unbekannter stößt Radfahrer um

Ein 29-Jähriger war am Mittwoch gegen 12.55 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg parallel der Bebelsbergstraße in Holzgerlingen in Richtung Böblingen unterwegs. Er traf auf einen Fußgänger, der ihm entgegen kamen. Unvermittelt stieß dieser ihn vom Fahrrad, so dass der 29-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Der Fußgänger flüchtete anschließend auf den Friedhof. Dort kletterte er über einen Zaun und rannte in den Wald. Der 29-Jährige versuchte ihm noch zu folgen, musste die Verfolgung jedoch abbrechen. Am Fahrrad entstand ein Sachchaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der etwa 50 Jahre alte, schlanke Täter, der eine helle Baseball-Kappe, ein helles T-Shirt und dunkle kurzen Hosen trug, dürfte etwa 50 Jahre alt sein. Er hatte Flip-Flops an und einen grau-blau-schwarzen Rucksack bei sich. Darüber hinaus soll er in Begleitung eines etwa 17- bis 18-Jährigen gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Holzgerlingen unter Telefon 07031/41604-0 zu melden.

Holzgerlingen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr zwischen Dienstag 08.30 Uhr und Mittwoch 14.20 Uhr vermutlich beim Ausparken gegen einen in der Crystal-Lake-Straße in Holzgerlingen geparkten VW und machte sich davon, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Dieser beläuft sich auf geschätzte 2.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

