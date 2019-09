Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Brand auf landwirtschaftlichem Anwesen

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochnachmittag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Westen Sindelfingens ein Strohlager in Brand. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Silo und einen Stall über, die darin befindlichen Kühe konnten von der Feuerwehr gerettet werden. Darüber hinaus waren noch ein Traktor und ein Ladewagen vom Brand betroffen. Insgesamt acht Personen wurden vom Rettungsdienst am Brandort zwar untersucht, blieben jedoch glücklicherweise unverletzt. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Gottlieb-Daimler-Straße für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Die Höhe des Brandschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Im Rahmen der Löscharbeiten waren die umliegenden Feuerwehren mit 118 Wehrleuten und 10 Fahrzeugen unter Leitung des Kreisbrandmeisters im Einsatz. Sie wurden durch 13 Einsatzkräfte/6 Fahrzeuge des Rettungsdienstes und der DRK-Ortsverbände Maichingen und Sindelfingen unterstützt. Auch das THW Böblingen war mit vier Fahrzeugen und 9 Einsatzkräften im Einsatz. Vom Landratsamt Böblingen wurde noch der Amtsveterinär hinzugezogen.

