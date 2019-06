Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Autobahn BAB 8, Gemarkung Rutesheim: Verkehrsunfall mit schwerverletzter eingeklemmter Person auf dem Parkplatz Höllberg

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagabend, kurz nach 17 Uhr, befuhr ein 62-jähriger BMW-Fahrer die BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Der Fahrer wollte auf den Parkplatz Höllberg abfahren und kam hierbei aus bislang unbekannter Ursache nach links vom Verzögerungsstreifen und schanzte über einen Erdwall zwischen der Durchgangsfahrbahn und dem Parkplatz. Im Anschluss kollidierte er mit einem auf dem Parkplatz stehenden Sattelzug, wurde dadurch aufs Dach geschleudert und stieß danach einen weiteren parkenden Sattelzug. Der BMW wurde durch Ersthelfer auf die Seite gedreht, um helfen zu können. Der Fahrer des BMW wurde durch den Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und konnte durch die hinzugerufene Feuerwehr nach etwa einer Stunde befreit werden. Er kam im Anschluss schwerverletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Durch den Unfall entstand an dem BMW, den beiden Sattelzügen und Verkehrseinrichtungen ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 49.000 Euro. Es waren insgesamt vier Streifenwägen der Verkehrspolizei Ludwigsburg, acht Fahrzeuge und 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Leonberg und Rutesheim, ein Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Der Parkplatz Höllberg musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme für Lkw gesperrt werden.

