Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Einbruch in einen Verkaufsanhänger

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in Gerlingen auf dem Rathausplatz in einen Verkaufsanhänger ein. Die Täter verschafften sich durch ein Loch in der Zeltplane des Anhängers Zutritt. Entwendet wurden etwa 150 Eier, Fleischwaren und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156-94490, zu melden.

