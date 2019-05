Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Betrunkener verletzt zwei Polizisten

Ludwigsburg (ots)

Nach einer vorangegangenen tätlichen Auseinandersetzung in der Grabenstraße in Leonberg sollte am Sonntag gegen 02.00 Uhr ein 24jähriger Mann in Gewahrsam genommen worden. Dies war ihm zuvor mehrfach von den einschreitenden Polizeibeamten angedroht werden. Anstatt den Weisungen der Polizisten zu folgen, zog der stark alkoholisierte 24-Jährige Jacke und T-Shirt aus und machte mit nacktem Oberkörper Anstalten, erneut auf die Beteiligten des vorangegangenen Streits loszugehen. Um dies zu verhindern, musste der Streithahn schließlich von den Polizisten unter erheblichem Kraftaufwand zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei wurden zwei der im Einsatz befindlichen Polizeibeamten leicht verletzt. Auch auf dem Weg zum Streifenwagen widersetzte sich der Festgenommene den Polizisten, indem er sich sperrte und gegen die hintere Türe des Polizeifahrzeuges trat. Zudem beleidigte er die Beamten aufs übelste. Auf richterliche Anordnung und ärztlicher Feststellung seiner Haftfähigkeit durfte der Mann den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers Leonberg verbringen. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

