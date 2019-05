Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht und VW überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen-Darmsheim: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der vergangene Woche zwischen Freitag 08:00 Uhr und Samstag 09:30 Uhr im Schiltachweg in Sindelfingen-Darmsheim geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0 entgegen.

Sindelfingen-Aidlingen: VW überschlägt sich

Mit dem Rettungshubschrauber musste eine 69 Jahre alte Frau am Montag in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem sie gegen 12.35 Uhr auf der Kreisstraße 1066 zwischen Darmsheim und Aidlingen in einen Unfall verwickelt wurde. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Frau während der Fahrt in Richtung Aidlingen nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Gegenspur und in den Straßengraben. Hierauf überschlug sich der PKW und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde verletzt. Der Sachschaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

