POL-LB: Verkehrsunfälle in Renningen und Leonberg (BAB 8 Rorhbachviadukt)

Renningen: Verkehrsunfall mit geflüchtetem Verursacher

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.00 Uhr, und Freitag, 12.00 Uhr, kam es in Renningen in der Rosine-Starz-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte ein dort parkendes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug wurde das Rücklicht auf der Fahrerseite beschädigt sowie die Heckstoßstange teilweise abgetrennt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter der Telefonnummer 07152 605 0 in Verbindung zu setzen.

Leonberg (BAB 8 Höhe Rohrbachviadukt): Verkehrsunfall mit vier Beteiligten

Am Freitag befuhr ein 58-jähriger Fahrer eines VW Golfs gegen 13.02 Uhr die BAB 8 in Fahrtrichtung München-Karlsruhe auf dem zweiten Fahrstreifen von rechts und musste aufgrund einer Verkehrsstockung auf Höhe des Rohrbachviadukts stark abbremsen. Ein nachfolgender 18-jähriger Toyota-Fahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf den 58-Jährigen auf. Eine auf den Toyota folgende 29-jährige Opel-Fahrerin konnte noch nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der hinter ihr fahrende 22-jährige Daimler-Benz Sprinter-Fahrer konnte jedoch ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit dem Heck der ausweichenden Opel-Fahrerin. Der VW Golf war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von 12.500 Euro.

