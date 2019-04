Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: 38-Jähriger legt sich mit Polizei an und Unfall in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Waldenbuch: 38-Jähriger legt sich mit der Polizei an

Weil er das Gelände der Feuerwehr Waldenbuch nicht verlassen wollte, musste am Sonntag gegen 21.30 Uhr die Polizei anrücken und einen 38-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Auf dem Gelände hatten zuvor Feierlichkeiten stattgefunden, die am Sonntagabend jedoch beendet waren. Der 38-Jährige wollte die Örtlichkeit trotz bereits durchgeführter Abbaumaßnahmen und ausgesprochenem Hausverbot jedoch nicht verlassen. Einen Platzverweis der hinzugekommenen Polizeibeamten ignorierte er ebenfalls und verhielt sich provokant. Da er den Anweisungen der Streifenwagenbesatzung keine Folge leistete, sollte der Mann, der wohl auch alkoholisiert war, schließlich in Gewahrsam genommen werden. Doch der 38-Jährige wehrte sich gegen die Maßnahmen, so dass ihn die eingesetzten Polizisten zu Boden bringen mussten. Im weiteren Verlauf beleidigte der Mann die Polizisten und bedrohte sie auch. Neben einer Anzeige, die den Mann nun erwartet, musste er bis in die frühen Morgenstunden des Montags in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen verweilen.

Waldenbuch: Unfall in der Stuttgarter Straße

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag kurz vor 20.00 Uhr in der Stuttgart Straße in Waldenbuch ereignete. Ein 25 Jahre alter BMW-Fahrer war in Richtung der Tübinger Straße unterwegs, als er auf Höhe der Bushaltestelle "Postamt" wohl ohne zu Blinken zum Wenden ansetzte. Er nutzte die Bushaltestellenbucht und wollte dann wieder in die Stuttgarter Straße einfahren. Hierbei übersah er vermutlich, dass sich hinter ihm ein 26-Jähriger, der ebenfalls einen BMW fuhr, befand und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 25-Jährige sowie seine 24 Jahre alte Mitfahrerin und auch der 26 Jahre alte Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Mitfahrerin und der 26-Jährige wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

