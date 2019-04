Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Raub auf Taxifahrer

Ludwigsburg (ots)

Bei einem Raub auf einen Taxifahrer erbeutete ein bislang unbekannter Täter am späten Freitagabend einen geringen Bargeldbetrag. Der Täter wurde vom später geschädigten Taxifahrer zunächst als Fahrgast im Bereich Stuttgart-Vaihingen aufgenommen und nach Böblingen gefahren. Als der Taxifahrer gegen 22:58 Uhr am angegebenen Fahrtziel, dem Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen anhielt, um den Mann auf dem dortigen Schotterparkplatz austeigen zu lassen, zog dieser plötzlich ein Messer, bedrohte den 58 Jährigen und forderte Geld in gebrochenem Deutsch. Nachdem ihm vom Taxifahrer ein geringer Bargeldbetrag übergeben wurde, entfernte er sich zu Fuß über die Flugfeldallee in Richtung Umberto-Nobile-Straße, wo er schließlich aus den Augen verloren wurde. Der Täter war etwa 20-25 Jahre alt und rund 180 cm groß. Er hatte kurze, auffallend rote Haare. Während der Tatausführung trug er eine Baseballmütze und eine enganliegende Jogginghose. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenwagenbesatzungen, die auch von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurde, führt bislang nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen unter der Rufnummer 07031/13-00 entgegen.

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

