Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 33-Jähriger bei Auseinandersetzung vor Gaststätte in Schönaich durch Schüsse verletzt

Ludwigsburg (ots)

Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten albanischer und kosovarischer Abstammung, die sich am Montagabend, gegen 22:55 Uhr vor einer Gaststätte in der Böblinger Straße in Schönaich zugetragen hat und bei der ein 33-Jähriger durch mehrere Schüsse verletzt wurde.

Wenig später meldete sich ein 36-Jähriger bei der Polizei und gab sich als Beteiligter der Auseinandersetzung zu erkennen. Er wurde von Einsatzkräften gegen 23:30 Uhr festgenommen.

Die Umstände der Schussabgabe und der mögliche Grund für die Auseinandersetzung sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, zu deren Durchführung die Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet hat.

