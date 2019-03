Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Leonberg, Ludwigsburg, Sindelfingen und Ehningen

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Fahrzeug im Kreisverkehr übersehen

Am Freitag befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Fahrzeug gegen 13.35 Uhr die Römerstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr Römerstraße/Poststraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah die 49-Jährige einen sich bereits dort mit seinem Fahrzeug im Kreisverkehr befindlichen 21-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

Ludwigsburg: Pkw und Pedelec kollidieren

Am Freitag befuhr der 51-jährige Fahrer eines VW Passats gegen 14.55 Uhr die Neckarstraße in Fahrtrichtung Marbacher Straße. An der Einfahrt zur Marbacher Straße Richtung Neckarweihingen war der der 51-Jährige im Begriff, auf die Marbacher Straße einzubiegen. Die Verkehrsregelung erfolgt durch Verkehrszeichen. Ein dort auf dem Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung Richtung Ludwigsburg fahrender 29-jähriger Fahrer eines Pedelecs kollidierte im Einmündungsbereich mit dem VW. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf 2.200 Euro.

Sindelfingen: Zeugen gesucht

Am Freitag, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 18.00 Uhr, streifte ein Unbekannter einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Tilsiter Straße geparkten Daimler-Benz im Frontbereich und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter der Telefonnummer 07031 697 0 in Verbindung zu setzen.

Ehningen: Ausweichmanöver hat Sachschaden zur Folge

Am Freitag befuhr der 54-jährige Fahrer eines Volvos gegen 19.40 Uhr die Kreisstraße 1000 von Ehningen in Richtung Hildrizhausen. Den Angaben des 54-Jährigen zufolge, kam diesem am Ortsausgang von Ehningen ein bislang unbekanntes Fahrzeug teils auf dessen Fahrspur entgegen. Der Fahrer des Volvos musste dem Unbekannten ausweichen und fuhr nach rechts. Dabei touchierte dieser die Leitplanke und beschädigte sein Fahrzeug. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden am Volvo beläuft sich auf 10.000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke beträgt 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen unter der Telefonnummer 07031 13 2500 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell