Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pkw-Aufbruch in Sindelfingen, Einbruch in Wohnhaus in Ludwigsburg und brennende Sitzbank in Markgröningen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Handtasche aus Fahrzeug gestohlen

In der Zeit zwischen Freitag, 15.00 Uhr und 15.50 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe der Beifahrertüre eines in der Christofstraße geparkten Fiats ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Handtasche mit diversem Inhalt im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07031 697 0 in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Einbruch in Wohnhaus

Am Freitagabend wurde gegen 22.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Oststadt eingebrochen. Der Unbekannte schlug dazu ein Fenster ein und entriegelte dieses. Im Gebäudeinneren wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt. Angaben zum etwaigen Diebesgut sowie zum Sachschaden am Inventar liegen bislang nicht vor. Durch kurz zuvor wahrgenommene Geräusche der Hausbewohner erfolgte eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifen im Stadtgebiet. Die Fahndung führte zu keinen weiteren Erkenntnissen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 in Verbindung zu setzen.

Markgröningen: Brennende Sitzbank

Am Freitag wurde der Integrierten Leitstelle des Landkreises Ludwigsburg gegen 23.00 Uhr mitgeteilt, dass auf einem Schulgelände, das an der Schwieberdinger Straße gelegen ist, eine Sitzbank brennen würde. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Markgröningen konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatte eine Streifenbesatzung eingesetzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Telefonnummer 07042 941 0 in Verbindung zu setzen.

