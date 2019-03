Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall auf der B 464 führt zu Vollsperrung

Ludwigsburg (ots)

Für etwa zweieinhalb Stunden musste die Bundesstraße 464 zwischen den Ausfahrten in Richtung Sindelfingen-Maichingen und -Dagersheim am Freitagmorgen nach einem Unfall gesperrt werden. Mutmaßlich weil er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines BMW Geländewagens gesetzt hatte, kam ein 57-Jähriger gegen 07.30 Uhr auf seiner Fahrt in Richtung Sindelfingen in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte nahezu frontal mit dem 3-er BMW eines entgegenkommenden 35 Jahre alten Mannes. Durch Fahrzeugteile, die umherwirbelten, wurden darüber hinaus ein VW, ein Mercedes und ein Ford beschädigt. Der 35-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der schwer verletzte 57-Jährige, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, musste durch die Feuerwehr gerettet werden, ehe er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Im weiteren Verlauf musste sich der Mann einem Atemalkoholtest und in der Folge einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Freiwillige Feuerwehr Sindelfingen befand sich mit 47 Wehrleuten und sieben Fahrzeugen im Einsatz. Beide BMW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Im Anschluss musste die Fahrbahn gereinigt werden, so dass die Vollsperrung der B 464 kurz nach 10.00 Uhr aufgehoben werden konnte. Auf den umliegenden Straßen war der Verkehr hierdurch stark beeinträchtigt. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 40.000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell