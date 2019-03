Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Unfall auf der L 1177

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 18.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 07.20 Uhr auf der Landesstraße 1177 auf Höhe eines Firmengeländes ereignete. Vermutlich weil ein 27 Jahre alter Porsche-Fahrer durch einen Fußgänger kurz abgelenkt war, fuhr er auf den BMW eines vorausfahrenden 28 Jahre alten Mannes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach vorne katapultiert und prallte in das Heck eines Fiat, in dem eine 56-jährige Fahrerin saß. Ein von hinten herannahender 32-jähriger Ford-Fahrer erkannte den Unfall wohl zu spät und stieß schließlich wiederum gegen den Porsche. Die Frau im Fiat wurde leicht verletzt. Der Porsche und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

