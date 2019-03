POL-LB: Diebstahl in Sindelfingen, Verkehrsunfall in Sindelfingen, Brand in Sindelfingen, Beleidigung in Leonberg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sindelfingen: Auto aufgebrochen

Auf Elektronikgeräte hatte ein Dieb es abgesehen, der am Mittwochabend in der Burghaldenstraße einen Audi aufbrach. Das Auto stand zwischen 19:15 und 21:00 Uhr auf einem beleuchteten Hof, als der Täter die vordere Scheibe der Beifahrerseite einwarf und in eine Aktentasche im Innenraum griff. Er entwendete daraus ein Smartphone sowie ein Tablet. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Sindelfingen, Maichingen: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in der Talstraße ein Verkehrsschild umgefahren und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen konnten kurz nach 18:00 Uhr einen schwarzen SUV beobachten, dessen Fahrer in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs war. Vermutlich weil er mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr, verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über den Wagen, geriet auf Höhe des Buckhaldenwegs in den Grünstreifen und prallte gegen ein Verkehrsschild. Ohne sich um den angerichteten Schaden in dreistelliger Höhe zu kümmern, suchte er das Weite. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden. Das Fahrzeug dürfte einen Frontschaden aufweisen und zudem am rechten Kotflügel beschädigt sein. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0.

Sindelfingen: Brennende Mülltonne

Die Feuerwehr Sindelfingen wurde am frühen Donnerstagmorgen zu einem Brand in der Küblerstraße gerufen und rückte in zwei Fahrzeugen mit sechs Einsatzkräften aus. Unbekannte hatten dort kurz nach 04:00 Uhr einen Restmüllcontainer umgeworfen und die daneben stehende Tonne für Altpapier mit einem Fassungsvermögen von 240 Litern auf bislang unbekannte Weise in Brand gesteckt. Sie wurde komplett zerstört. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0 entgegen.

Leonberg: Streifenwagen bespuckt

Mit einem bespuckten Streifenwagen sahen sich Polizeibeamte in der Nacht zum Donnerstag in der Neue Ramtelstraße konfrontiert, nachdem sie die Filiale eines Schnellrestaurants verlassen hatten. Zwei Polizisten waren dort gegen 01:15 Uhr unterwegs, stellten den Streifenwagen auf dem Parkplatz des Restaurants ab und betraten die Filiale. Sofort fielen ihnen zwei junge Männer auf, die das Eintreffen der Beamten mit etwas Unverständlichem kommentierten. Als die Streife das Lokal kurz darauf wieder verließ, fuhren die beiden Männer gerade in einem dunkelfarbenen VW davon. Sogleich stellten die Beamten fest, dass das Polizeifahrzeug mehrfach bespuckt worden war. Wegen ihres zuvor gezeigten Verhaltens fiel ein erster Verdacht auf das Duo. Ihr VW konnte rund eine Stunde später auf dem Gelände einer Leonberger Tankstelle entdeckt und die Insassen kontrolliert werden. Im Auto saß unter anderem ein 20-Jähriger, der zweifelsfrei als einer der jungen Männer identifiziert wurde. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet um Hinweise.

