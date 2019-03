Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Einbruch in Geschäft

Hochwertige Produkte mit einem Wert in dreistelliger Höhe erbeuteten Einbrecher, als sie in der Nacht zum Mittwoch ein Geschäft in der Stadtgrabenstraße in Böblingen heimsuchten. Die Täter schlugen zunächst eine Fensterscheibe ein, drangen schlussendlich jedoch durch eine brachial aufgehebelte Tür auf der Gebäuderückseite in die Räume ein. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel.: 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

