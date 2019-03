Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kayh: Unfall mit drei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls der sich am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Herrenberger Straße in Kayh ereignete. Eine 22 Jahre alte Opel-Lenkerin fuhr zunächst rückwärts aus einer Hofeinfahrt in die Herrenberger Straße ein, um ihre Fahrt anschließend vorwärts in Richtung Ortsmitte fortzusetzen. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Opel und dem BMW eines 20-Jährigen, der ortsauswärts unterwegs war. Die Frau im Opel, der BMW-Lenker und dessen 16 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit, so dass sie abgeschleppt werden mussten.

