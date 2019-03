Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannte schlagen 23-Jährigen; Böblingen: 63-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unbekannte schlagen 23-Jährigen

Mit vermutlich schweren Verletzungen musste ein 23 Jahre alter Mann am Sonntagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 05.20 Uhr am Busbahnhof in Sindelfingen in eine Schlägerei geraten war. Aus noch unbekannter Ursache entstand zunächst ein Streit zwischen zwei noch unbekannten Tätern und dem 23-Jährigen. Im weiteren Verlauf wurde diese Auseinandersetzung handgreiflich und die zwei Unbekannten griffen ihr Opfer an. Sie schlugen ihm ins Gesicht und traten wohl auch zu, als der 23-Jährige schon am Boden lag. Mehrere Zeuginnen versuchten dazwischen zu gehen, konnten die Männer jedoch nicht abhalten. Schließlich suchten die Unbekannten das Weite. Sie gingen zu Fuß in Richtung des S-Bahnhofes. Es soll sich um einen dunkelhaarigen Mann mit eher südländischem Aussehen und um einen blonden Mann mit Irokesenschnitt handeln. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: 63-Jähriger alkoholisiert unterwegs

Mit der Beschlagnahme seines Führerscheins endete für einen 63-jährigen Opel-Lenker am Sonntag gegen 18.20 Uhr seine Fahrt in der Karlstraße in Böblingen. Einer Streifenwagenbesatzung war zunächst aufgefallen, dass der Opel-Lenker an einer grünen Ampel nur verzögert los fuhr. Als der Mann im weiteren Verlauf auf die Gegenspur wechselte und seine Fahrt dort fortsetzte, führten die Beamten eine Kontrolle durch. Mutmaßlich hatte sich der 63-Jährige, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol stand, hinter das Steuer seines PKW gesetzt. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, so dass eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Darüber hinaus beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Mannes.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell