POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots) - Gladbeck

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Schützenstraße ein. Die Täter stahlen eine Musikbox.

Donnerstagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Wohnung auf der Horster Straße eingebrochen waren. Die Täter durchsuchten die Wohnung nach Diebesgut und stahlen Bargeld.

Datteln

In ein Einfamilienhaus auf der Straße Am Dattelner Meer brachen unbekannte Täter am Donnerstag, in der Zeit von 18.15 bis 21.30 Uhr, ein. Dazu hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt. Sie durchsuchten dann die Räume nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter nichts mit.

Haltern am See

Donnerstag, in der Zeit von 17 bis 19.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür auf, um in ein Einfamilienhaus auf der Straße Pastors Gräfte einzudringen. Die Täter stahlen hier Bargeld. Weiterhin brachen sie dann in die Einliegerwohnung ein und stahlen hier zumindest einen Ring.

Castrop-Rauxel

Nach Aufhebeln eines Fensters drangen unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag in eine Wohnung auf der Engelsburgstraße ein. Die Täter suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Ob die Täter etwas mitnahmen steht zur Zeit noch nicht fest.

Recklinghausen

Unbekannte Täter hebelten in der Nacht zu Freitag eine Tür auf und drangen dann in ein Büro auf der Straße Westring ein. Die Täter durchsuchten die Räume und stahlen Bargeld.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

