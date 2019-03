Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Renningen; Einbruch in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Fahrzeugteile entwendet

Zwischen Montag 21:00 Uhr und Dienstag 17:10 Uhr haben bislang unbekannte Täter in Renningen ihr Unwesen getrieben. Die Unbekannten hatten es auf einen BMW abgesehen, der in der Arzetstraße in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellt war. Auf nicht geklärte Art und Weise gelangten die Täter in den Innenraum des Fahrzeugs und bauten das Lenkrad, das Navigationsgerät sowie das integrierte Touchpad im Gesamtwert einer vierstelligen Summe aus. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, in Verbindung zu setzen.

Weil der Stadt-Schafhausen: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, sucht Zeugen, die zwischen Montag 17:00 Uhr und Dienstag 11:15 Uhr etwas Verdächtiges im nördlichen Wohngebiet in Weil der Stadt-Schafhausen beobachten konnten. Bislang unbekannte Täter machten sich zunächst an ein Wohnhaus heran, hebelten gewaltsam eine Terrassentür auf und durchsuchten anschließend alle Räume. Ob ihnen Diebesgut in die Hände fiel, steht bislang noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell