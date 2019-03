POL-LB: Verkehrsverstoß in Sindelfingen, Sexuelle Belästigung in Herrenberg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Sindelfingen: Alkoholisiert unterwegs

Vermutlich weil er sich alkoholisiert ans Steuer seines Smart gesetzt hatte, versuchte ein 49-Jähriger am Dienstagabend einer Verkehrskontrolle in der Böblinger Straße zu entkommen. Der Mann war gegen 23:50 Uhr in Richtung Böblingen und in eine stationäre Kontrollstelle gefahren, die Beamte des Polizeireviers Sindelfingen dort eingerichtet hatten. Er ignorierte deren Anhaltezeichen und fuhr einfach weiter. Nach kurzer Verfolgung konnte er an der Einmündung zur Straße "Am Hirnach" gestoppt werden. Da die Polizisten Alkoholgeruch bei ihm wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der den Verdacht einer Alkoholisierung erhärtete. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Herrenberg: Jugendliche auf Faschingsfeier belästigt

Während einer Faschingsfeier in einer Gaststätte am Dienstagabend in der Innenstadt wurde eine 17-Jährige von einem 36 Jahre alten Mann vermutlich sexuell belästigt. Ihr Begleiter informierte die Polizei, die den Verdächtigen vorläufig festnahm. Aufgrund seiner Alkoholisierung musste er den Rest der Nacht in den polizeilichen Gewahrsamseinrichtungen verbringen. Der Mann war gegen 20:00 Uhr am Tresen des Lokals auf den Teenager getroffen. Er habe das Mädchen mit sexuellen Absichten angesprochen und am Oberkörper berührt. Die 17-Jährige machte wohl ihre Abneigung deutlich und auch eine Bedienung soll eingegriffen haben. Durch ihren Begleiter auf das Geschehen aufmerksam gemacht, nahmen passierende Polizisten den 36-Jährigen in der Gaststätte vorläufig fest. Bei den Beamten handelte es sich um Unterstützungskräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, die beim Karneval in Herrenberg eingesetzt waren. Der Verdächtige wurde anschließend zum Polizeirevier Herrenberg gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

