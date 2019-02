Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Sindelfingen; Zeugensuche nach Unfall in Altdorf

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Seitenscheibe eingeschlagen

Vermutlich mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Chrysler Voyager beschädigt, der am Dienstag zwischen 09:00 und 09:20 Uhr im Drosselweg in Sindelfingen abgestellt war. Der Unbekannte schlug die Fahrerscheibe des Fahrzeugs ein und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 300 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Altdorf: Zehnjähriger Radfahrer leicht verletzt - Zeugen gesucht

Mit leichten Verletzungen musste ein zehnjähriger Junge am Donnerstag durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 07:00 Uhr in Altdorf von seinem Fahrrad gestürzt war. Der junge Radler, der einen Helm trug, befuhr den Gehweg entlang der Holzgerlinger Straße und stürzte aus bislang unbekannter Ursache im Bereich eines Kreisverkehrs in Richtung Holzgerlingen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

