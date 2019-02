Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Audi am Friedensplatz aufgebrochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Mannheim (ots)

Am Friedensplatz, in Höhe des Technoseums, wurde am Sonntagabend ein Audi A1 aufgebrochen. Ein bislang Unbekannter schlug die hintere Scheibe der Fahrerseite ein und entwendete aus dem Fahrzeug eine Tasche, die auf der Rücksitzbank abgelegt war. Die Tatzeit kann auf 17:30 Uhr bis 22:45 Uhr eingegrenzt werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

