Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Wo fehlen drei junge Hasen?; Böblingen: Testkäufe von Alkohol und Tabakwaren - gutes Ergebnis; A8/Köngen: Handybenutzung am Steuer mit Folgen

Ludwigsburg (ots)

Renningen: Wo fehlen drei junge Hasen?

Beamte des Polizeipostens Renningen haben im Verlauf eines Ermittlungsverfahrens am Donnerstag drei junge Hasen sichergestellt, die möglicherweise am selben Tag im Stadtgebiet entwendet wurden. Die Tiere wurden zunächst im Tierheim Böblingen untergebracht. Der betroffene Hasenbesitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Renningen, Tel. 07159/8045-0, zu melden.

Böblingen: Testkäufe von Alkohol und Tabakwaren - gutes Ergebnis

Beamte des Polizeireviers Böblingen führten am Donnerstag zwischen 15.00 Uhr und 17.30 Uhr eine Jugendschutzkontrolle durch, die sich mit dem Verkauf von Alkohol und Tabakwaren an Minderjährige befasste. Insgesamt 14 Verkaufsstellen im Stadtgebiet wurden überprüft. Als Testkäuferin fungierte eine 16-jährige Auszubildende eingesetzt. Nur in zwei Tabakshops erhielten die Jugendliche dabei ohne Alterskontrolle Zigaretten. Die Verantwortlichen müssen jetzt mit einem Bußgeld rechnen. Damit hat sich das gute Ergebnis der letzten Kontrolle im Juli vergangenen Jahres bestätigt, bei der eine jugendliche Testkäuferin in zwei von 15 Kontrollierten Verkaufsstellen entsprechende Waren kaufen konnte.

A8/Köngen: Handybenutzung am Steuer mit Folgen

Mit einer Blutentnahme und einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis endete für einen 52-Jährigen Autofahrer am Donnerstagabend seine Fahrt auf der A 8 München-Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Wendlingen und Esslingen war er an einem Streifenwagen der Verkehrspolizeidirektion vorbeigefahren und hatte während der Fahrt sein Handy benutzt. Die Polizisten leiteten den Handy-Sünder daraufhin an der Anschlussstelle Plieningen von der Autobahn. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 52-Jährige deutlich alkoholisiert und zudem nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell