POL-LB: Gerlingen (L 1141/L 1180 Stuttgarter Straße): Frontalzusammenstoß hat eine Schwer-und einen Leichtverletzten zur Folge

Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 17.05 Uhr auf der Landesstraße 1141/1180 (Stuttgarter Straße auf Höhe der Robert Bosch GmbH) zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 22-jährige Skoda-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und mit einem dort fahrenden 52-jährigen VW-Fahrer zusammenstieß. Die 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der 52-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Personen kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Stuttgarter Straße war zwischen 17.26 Uhr und 18.35 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Dadurch kam es auf der Wildparkstraße zeitweise zu einem Rückstau von bis zu einem Kilometer. Der Verkehr wurde dann bis zum Abschluss der Bergung der Fahrzeuge und vollständigen Freigabe der Landesstraße zwischenzeitlich einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die einseitige Sperrung wurde um 19.18 Uhr aufgehoben. Die Feuerwehr Gerlingen war mit vier Fahrzeugen und 23 Helfern, der Rettungsdienst mit zwei Rettungsfahrzeugen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und sechs Helfern vor Ort. Das Polizeipräsidium Ludwigsburg war mit sechs Streifenbesatzungen und das Polizeipräsidium Stuttgart mit zwei Krädern im Einsatz.

