POL-LB: Renningen: Einbruch in Wohnhaus; Renningen: Diesel aus zwei Lkw entwendet; Renningen: Verkehrsunfallflucht mit rund 3.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots) - Renningen: Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch 17.30 Uhr und Donnerstag 06.30 Uhr in ein Wohnhaus am süd-westlichen Ortsrand von Renningen ein. Die Einbrecher verschafften sich vermutlich Zutritt zum Haus, indem sie zunächst eine Tür eines am Haus angebrachten Verschlags und anschließend ein Fenster des Hauses aufhebelten. Aus dem Gebäude entwendeten sie einen Möbeltresor mit Bargeld und Schmuck. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet um Zeugenhinweise.

Renningen: Diesel aus zwei Lkw entwendet

Zwischen Mittwoch 16.30 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter auf einem Parkplatz in der Gottfried-Bauer-Straße in Renningen insgesamt circa 400 Liter Diesel aus zwei Lkw, indem er die zugeschlossenen Tankdeckel mit einem bislang unbekannten Werkzeug gewaltsam öffnete und den Kraftstoff abschlauchte. Der entwendete Kraftstoff hat einen Wert von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, zu melden.

Renningen: Verkehrsunfallflucht mit rund 3.000 Euro Schaden

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro war das Ergebnis einer Unfallflucht zwischen Mittwoch 14.00 Uhr und Donnerstag 07.25 Uhr in der Schwabenstraße in Renningen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Opel und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, bittet um Zeugenhinweise.

