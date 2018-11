POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: Baustellencontainer aufgebrochen; Bietigheim-Bissingen: mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Remseck am Neckar-Hochberg: Baustellencontainer aufgebrochen

Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, sucht Zeugen, die zwischen Mittwoch 16.30 Uhr und Donnerstag 07.00 Uhr etwas Verdächtiges auf einer Baustelle in der Brunnenstraße in Hochberg beobachtet haben. Bislang unbekannte Täter brachen das Schloss eines Baustellencontainers auf und stahlen einen Winkelschleifer und einen Stampfer, die in dem Container lagerten. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Der entstandene Sachschaden blieb eher gering.

Bietigheim-Bissingen: mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Vermutlich am Donnerstagmorgen wurden mindestens fünf Autos, die in der Straße "Im Feldle" in Bietigheim standen, von einem noch unbekannten Täter beschädigt. Es handelt sich um zwei VW, einen Renault, einen Volvo sowie einen Mercedes. Alle PKW wurden zerkratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Einem Zeugen war gegen 06.10 Uhr eine Frau in der Straße aufgefallen, die sich verdächtig verhielt. Die Frau sei etwa Mitte 60 Jahre alt gewesen, ist eher klein, hat grau-braune lockige, schulterlange Haare und war dunkel gekleidet. Möglicherweise trug sie eine grüne Hose. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet weitere Zeugen und insbesondere weitere Geschädigte sich zu melden.

