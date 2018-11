POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit rund 5.000 Euro Sachschaden; Freiberg am Neckar: Unfallflucht nach Kollision; Marbach am Neckar: Diebe entwenden Baumaschinen

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit rund 5.000 Euro Sachschaden

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch zwischen 17.15 und 19.45 Uhr vermutlich im Vorbeifahren einen geparkten VW in der Max-Liebmann-Straße in Bietigheim-Bissingen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, bittet um Zeugenhinweise.

Freiberg am Neckar: Unfallflucht nach Kollision

Zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Mittwoch 07.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Täter in der Eichendorffstraße in Freiberg am Neckar gegen einen Fiat. Die Höhe des Sachschadens am Fiat ist bislang noch unbekannt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, zu melden.

Marbach am Neckar: Diebe entwenden Baumaschinen

In der Dreibronnenstraße in Marbach am Neckar entwendeten bislang unbekannte Täter von der Pritsche eines dort geparkten Lkw zwischen Mittwoch 20.00 Uhr und Donnerstag 05.30 Uhr mehrere Baumaschinen. Bei den Baumaschinen handelte es sich um eine Flex , einen Stampfer, eine Erdrakete und eine Rüttelplatte. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren tausend Euro Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

