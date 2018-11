POL-LB: Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: Vierjähriger wird von Auto gestreift

Ein Vierjähriger wurde am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen in einen Unfall verwickelt und verletzt. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr eine 77-Jährige in einem VW die Gustav-Rau-Straße, als der Bub, im Beisein der Mutter, plötzlich von rechts zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn trat. Möglicherweise streckte er auch seinen Oberkörper hervor. Er wurde vom Außenspiegel des passierenden Autos gestreift und zur medizinischen Versorgung mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzung ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

