POL-LB: Weissach-Flacht: Firmeneinbruch

Ludwigsburg (ots) - Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro richteten bislang unbekannte Täter an, die in der Nacht zum Donnerstag in ein Firmengebäude in der Straße "Im Bühl" in Flacht einbrachen. Zunächst hebelten die Einbrecher ein Fenster auf und stiegen in die Werkstatt ein. Von dort aus betraten sie die Damentoilette, wo sie eine Trockenbauwand einrissen, um so den Sozialraum betreten zu können. Den Sozialraum durchsuchten die Täter anschließend. Danach betraten sie einen Büroraum. Diesen durchsuchten sie ebenfalls. Hierbei fiel ihnen eine Kasse in die Hände, die sie aufhebelten und einen kleineren Bargeldbetrag daraus entwendeten. Von der Werkstatt aus brachen sie zwei weitere Türen auf, so dass sie auch zwei Technikräume und einen abgetrennten zweiten Werkstattbereich erreichen konnten. In diesem Werkstattteil durchsuchten sie diverse Werkzeugkoffer und -kisten. In einem der Technikräume stießen die Einbrecher auf einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Aus dem Safe stahlen die Täter nochmals einen dreistelligen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

