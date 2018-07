POL-LB: Magstadt: Wohnnungseinbruch; Ehningen: Grill in Flammen; Sindelfingen: 20-Jähriger stellt sich nach Unfall inder Bahnhofstraße

Ludwigsburg (ots) - Magstadt: Wohnungseinbruch

Vermutlich suchten vergangene Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Einbrecher ein Haus in der Schwabstraße in Magstadt heim. Über ein Kellerfenster, das die noch unbekannten Täter aufhebelten, konnte sie sich Zutritt verschaffen. Um in den Wohnbereich zu kommen, brachen sie eine Zugangstür auf und durchsuchten dann das gesamte Haus. Mutmaßlich verschwanden die Unbekannten ohne Beute. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, in Verbindung zu setzen.

Ehningen: Grill in Flammen

Die Freiwillige Feuerwehr Ehningen rückte am Sonntag kurz nach 12.00 Uhr zu einem Brand in den Goldregenweg in Ehningen aus. Ein Gasgrill hatte Feuer gefangen. Der Besitzer des Grills, ein 38 Jahre alter Mann, wollte das Gerät im Garten in Betrieb nehmen. Beim Zünden entstand eine Stichflamme, welche den Mann leicht verletzte. Anschließend stand der Grill in Flammen. Der 38-Jährige griff zügig zum Gartenschlauch, löschte das Feuer und kühlte die Gasflasche bis zum Eintreffen der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte übernahmen die Abkühlmaßnahmen im weiteren Verlauf. Möglicherweise waren Gasflasche und Verbindungsschlauch nicht richtig verbunden, was zu der Stichflamme führte. Der 38-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sindelfingen: 20-Jähriger stellt sich nach Unfall in der Bahnhofstraße

Etwa eineinhalb Stunden dauerte seine Flucht, dann stellte sich ein 20 Jahre alter VW-Lenker am Sonntagvormittag bei der Polizei in Sindelfingen. Gegen 08.25 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Sindelfingen zu einem Unfall. Der 20-Jährige stand bei rot an einer Ampel im Kreuzungsbereich mit der Gartenstraße. Als die Ampel auf grün umsprang, fuhr der junge Mann jedoch nicht los. Schließlich entschied sich sein Hintermann, ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer, um den VW herum zu fahren. Kurz bevor er vor dem VW einscheren konnte, setzte der 20-Jährige den VW plötzlich in Bewegung und prallte gegen den Mercedes. Anschließend rauschte er mit quietschenden Reifen in die Gartenstraße davon. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 17.000 Euro. Gegen 09.50 Uhr klingelte der 20-Jährige beim Polizeirevier. Ein Drogenvortest verlief positiv, worauf er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Darüber hinaus wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

