POL-LB: Sindelfingen: Schlägerei vor Imbiss, alkoholisierter Fahrradfahrer leistet Widerstand und junge Fahrerin von Straße abgekommen

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Schlägerei vor Imbiss

Mutmaßlich weil ein 25 Jahre alter Mann am Sonntagabend auf den Toilettenboden eines Imbiss in der Straße "Untere Vorstadt" urinierte, kam es gegen 23.30 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Der 25-Jährige soll, nachdem er vom 46 Jahre alten Geschäftsführer angesprochen worden war, den Imbiss über einen Hinterausgang verlassen haben. Auf dem Marktplatz kam es anschließend wohl zu einem Streit und ersten Handgreiflichkeiten zwischen dem 25-Jährigen, dem Geschäftsführer und einem 33 Jahre alten Mann. Im Anschluss soll der 25-Jährige zum Imbiss zurückgegangen sein und habe dort auf einen 55 Jahre alten Mann eingeschlagen. Der 46-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Sindelfingen: alkoholisierter Fahrradfahrer leistet Widerstand

Das Radfahren fiel einem 43-jährigen, vermutlich stark alkoholisierten Mann am Montag gegen 00.30 Uhr in der Christofstraße in Sindelfingen wohl schwer, worauf ein Zeuge die Polizei alarmierte. Eine zufällig vorbei fahrende Rettungswagenbesatzung versuchte sich zunächst um den Mann zu kümmern, doch dieser machte sich aus dem Staub. Allerdings kam er nicht weit, denn die Polizei entdeckte den 43-Jährigen in einer Nebenstraße. Er lag unter einem Baum, sein Fahrrad stand daneben. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, worauf eine Blutentnahme durchgeführt werden sollte. Gegen seine vorläufige Festnahme wehrte sich der Radfahrer und trat einem der Beamten beim Anlegen der Handschließen gegen den Körper. Auch im Streifenwagen trat er um sich. Selbst bei der Blutentnahme widersetzte sich der 43-Jährige. Die beiden eingesetzten Beamten erlitten leichte Verletzungen. Der 43-Jährige musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Sindelfingen verbringen.

Sindelfingen: junge Fahrerin von Straße abgekommen

Aus bislang unbekannter Ursache war eine 18 Jahre alte VW-Fahrerin am Sonntag gegen 21.40 Uhr auf der Kreisstraße 1064 kurz vor Anschlussstelle der Bundesstraße 464 in einen Unfall verwickelt. Die jung Frau, die von Grafenau in Richtung Maichingen unterwegs war, kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Im weiteren Verlauf schleuderte sie dann über die Fahrbahn nach links und prallte dort in die Schutzplanke. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

