POL-LB: Ditzingen: Anwohner beschädigt Auto; Ditzingen: Über Autos gelaufen; Kornwestheim: Gerstenfeld in Flammen; Ludwigsburg: Unfallflucht; Ludwigsburg: Schläger attackieren Helfer

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen: Anwohner beschädigt Auto

Vermutlich aus Verärgerung darüber, dass eine 60-jährige Autofahrerin ihren Ford im Bereich seines Stellplatzes auf der Straße geparkt hatte, löste ein 80-Jähriger zwei Ventilkappen des Fahrzeugs und ließ die Luft aus den Reifen ab. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Polizisten stellten zudem fest, dass die Beifahrerseite des Ford komplett zerkratzt worden war. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Ditzingen: Über Autos gelaufen

In der Nacht zum Sonntag, zwischen 23:00 und 02:00 Uhr, ist ein bislang unbekannter Täter in der Sommerhalde über mehrere dort geparkte Autos gelaufen und hat an vier Fahrzeugen durch Kratzer und Eindellungen mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, zu melden.

Kornwestheim: Gerstenfeld in Flammen

30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kornwestheim mussten am Sonntagnachmittag zu einem Feldbrand ausrücken. Hinter der Theodor-Heuss-Realschule war gegen 14:45 Uhr eine etwa 50 x 15 Meter große Fläche mit Braugerste in Brand geraten. Hinweise auf Fremdeinwirkung haben sich nicht ergeben.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Auf etwa 2.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Autofahrer im Zeitraum zwischen Samstag, 18:00 Uhr und Sonntag, 08:00 Uhr in der Liebenzeller Straße angerichtet hat. Vermutlich beim Wenden stieß er gegen einen auf einem Stellplatz geparkten Peugeot und beschädigte das Fahrzeug hinten links. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

Ludwigsburg: Schläger attackieren Helfer

Beim Verlassen einer Gaststätte am frühen Sonntagmorgen gegen 05:45 Uhr haben ein 42-Jähriger und sein 18-jähriger Begleiter in der Karlstraße beobachtet, wie ein 25-Jähriger auf einen weiteren Mann einschlug. Als die beiden dazwischen gehen wollten, ging der 25-Jährige zusammen mit zwei weiteren Tätern auf den Älteren los und schlug ihn zu Boden. Als die Polizei gerufen wurde machten sie die Angreifer aus dem Staub. Der 25-Jährige und ein 27-Jähriger Tatverdächtiger wurden im Zuge von Fahndungsmaßnahmen am Bahnhof angetroffen. Die Ermittlungen zu dem dritten Täter dauern an.

