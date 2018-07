POL-LB: Sachsenheim: Überholmanöver hat einen Leichtverletzten und 12.000 Euro Sachschaden zur Folge

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag befuhr der 23-jährige Fahrer eines Mercedes-Benz E 55 AMG gegen 11.00 Uhr die Landesstraße 1110 von Hohenhaslach kommend in Richtung Sachsenheim. Dabei setzte dieser aus einer Kolonne heraus zum Überholen an und scherte aus. Ein in der Kolonne vor diesem fahrender Skoda, der von einem 56-Jährigen gelenkt wurde, scherte ebenfalls unvermittelt aus. Beide Fahrzeuge berührten sich in der Folge, wobei der Mercedes-Benz in den Grünbereich nach links abgewiesen wurde und dort einen Leitpfosten überfuhr. Der Skoda hingegen kollidierte mit einem Mercedes-Benz E 200, eines 69-Jährigen, der überholt werden sollte. Dabei wurde das Fahrzeug des 69-Jährigen nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, fuhr eine Böschung hinauf, prallte dort gegen einen Baum und kam schließlich auf der Seite zum Liegen. Der 69-Jährige konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden und zog sich glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu, die vom Rettungsdienst, der mit einen Einsatzfahrzeug vor Ort war, behandelt wurden. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Zur Verkehrsunfallaufnahme war ein Streifenfahrzeug des Polizeipräsidiums Ludwigsburg im Einsatz. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen während der Unfallaufnahme kam es nicht.

