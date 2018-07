POL-LB: Freiberg am Neckar: Verkehrsunfallflucht; Affalterbach: Fahrzeuge beschädigt; Freiberg am Neckar: Containerbrand; Gemmrigheim: Rauchentwicklung durch vergessenes Essen auf dem Herd

Ludwigsburg (ots) - Freiberg am Neckar: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren am Sonntag, gegen 05:30 Uhr einen in der Ludwigsburger Straße geparkten Mercedes im Bereich der gesamten Fahrerseite und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Ein aufmerksamer Zeuge nahm zum Unfallzeitpunkt ein lautes Geräusch wahr, konnte jedoch lediglich einen vorbeifahren Motorradfahrer ausmachen, der möglicherweise hinter dem Unfallverursacher fuhr. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Telefon 07144/900 -0, bittet den Motorradfahrer sich zu melden.

Affalterbach: Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Einen Sachschaden in Höhe von mehr als 1.300 Euro verursachten Unbekannte am Sonntag zwischen 00:00 Uhr und 11:25 Uhr in der Siegelhäuser Straße. Bei einem Mazda und einem Mercedes, die in ortseinwärtiger Richtung geparkt waren, beschädigten sie die Außenspiegel. An einem VW zerschlugen sie das Spiegelglas auf der Beifahrerseiteund warfen eine bepflanzte Terracottaschale gegen die rechte vordere Alufelge. An einem Skoda, der in Fahrtrichtung Hochdorfer Straße geparkt war, zerkratzten sie die linke hintere Tür. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Telefon 07144/900-0, entgegen.

Freiberg am Neckar: Container in Brand geraten

Die Feuerwehr rückte am Sonntag, gegen 13:40 Uhr, mit fünf Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zu einem Brandalarm in die Bilfinger Straße aus. Mutmaßlich durch Selbstzündung brannte an einem dortigen Abbruchhaus ein Container mit Glas und Glaswolle. Ein Sachschaden entstand nicht.

Gemmrigheim: Rauchentwicklung durch vergessenes Essen auf dem Herd

Durch einen Rauchmelder alarmiert, rückte am Sonntag, gegen 09:57 Uhr, die Feuerwehr mit fünf Einsatzfahrzeugen und 27 Wehrleuten in die Hauptstraße aus. Eine 93-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims hatte Essen auf dem Herd vergessen, so dass es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Die Seniorin wurde anschließend zur Beobachtung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell