POL-LB: Murr: Wohnhaus beschmiert; Benningen am Neckar: Radfahrer gestürzt; Bietigheim-Bissingen: 42-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeibematen

Ludwigsburg (ots) - Murr: Wohnhaus beschmiert

In der Nacht zum Samstag beschmierten bislang unbekannte Täter ein Wohnhaus in der Straße "Mühlwengert" in Murr. Die Unbekannten bewarfen das Gebäude vermutlich mit Farbbeuteln und hinterließen politisch motivierte Schriftzüge. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Benningen am Neckar: Radfahrer gestürzt

Schwere Verletzungen zog sich ein 81 Jahre alter Radfahrer zu, der am Sonntag gegen 11.15 Uhr in der Straße "Im Schemming" in Bennigen am Neckar gestürzt ist. Vermutlich kam der Radler, der einen Helm trug, zu Fall, als er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte. Der Mann musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bietigheim-Bissingen: 42-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeibeamten

Mit einem äußerst aggressiven 42-Jährigen bekamen es Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen am frühen Sonntagmorgen zu tun. Zunächst randalierte der Mann in der Wohnung einer 49-Jährigen, bei der er zu Besuch war. Vermutlich warf er verschiedene Gegenstände aus einem Fenster auf die Carl-Benz-Straße und beleidigte die Bewohnerin. Die gegen 04.00 Uhr alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen nicht mehr am Tatort antreffen, doch er tauchte wenige Minuten danach erneut auf. Schon als seine Personalien erhoben werden sollten, reagierte der 42-Jährige aggressiv und weigerte sich, die Maßnahme zu unterstützen. Stattessen wollte er sich entfernen. Einer der Beamten hielt ihn auf, anschließend nahmen die Polizisten den Mann vorläufig fest und legten ihm Handschließen an. Die Aggression des 42-Jährigen steigerte sich im weiteren Verlauf, so dass er zu Boden gebracht werden musste. Hiergegen wehrte er sich. Zeitgleich beleidigte er einen Polizisten und bedrohte diesen auch, während er versuchte eine Beamtin zu treten. Der Tatverdächtige, der wohl alkoholisiert war, wurde schließlich zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht, wo er bis Sonntagmittag in der Gewahrsamseinrichtung bleiben musste.

