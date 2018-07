POL-LB: Leonberg - Warmbronn: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer; Leonberg: Unfall mit hohem Schaden

Ludwigsburg (ots) - Leonberg - Warmbronn: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, übersah der 37-jährige Fahrer eines VW Golf in der Talackerstraße beim Rückwärtsfahren bei einem Wendemanöver den 29-jährigen Fahrer eines Suzuki Kraftrades. Der Motorradfahrer wurde durch den Pkw-Fahrer seitlich erfasst und kam zum Sturz und wurde hierdurch leicht an der Hüfte verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 EUR. Am Motorrad beträgt der entstandene Sachschaden schätzungsweise 1000 EUR.

Leonberg: Unfall mit hohem Schaden

Am Samstag, um 15.35 Uhr, wendete eine 40jährige Mazda-Lenkerin in Leonberg in der Brennerstraße ihr Fahrzeug, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 26jährigen Mercedes-Lenker, der die Örtlichkeit mit nicht angemessener Geschwindigkeit befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 25000,-- Euro.

