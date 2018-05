POL-LB: Holzgerlingen: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Auf ein weißes Motorrad im Wert von etwa 5.000 Euro hatten es Diebe abgesehen, die zwischen Dienstag und Freitag in der Geschwister-Scholl-Straße in Holzgerlingen zuschlugen. Aus einer Gemeinschaftstiefgarage entwendeten die Täter das Motorrad, das auf einem Motorrad-Anhänger befestigt und im Bereich eines Stellplatzes abgestellt war. Die Unbekannten durchtrennten eine Sicherungskette und entwendeten das Zweirad samt Sicherungsgurten sowie einen Stabilisator zur Befestigung. An der Enduro Maschine der Marke KTM 350 EXC-F befanden sich orangefarbene Handgriffe, weiße Handprotektoren, mehrere Aufkleber und es war kein Kennzeichen angebracht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und Hinweise zum Verbleib des Motorrads geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, in Verbindung zu setzen.

