POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Herrenberg: Zeugensuche nach Raub am 22. April 2018

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit wegen Raubes gegen zwei junge Männer im Alter von 17 und 20 Jahren. Sie stehen in dringendem Verdacht am Sonntag, 22. April 2018 gegen 19:30 Uhr, in einem Parkhaus einem 17-Jährigen Schmuck und Geld geraubt zu haben. Gegen sie wurde ein Haftbefehl erlassen und gegen Meldeauflage außer Vollzug gesetzt (wir berichteten am 26.04.2018, 15:09 Uhr).

In diesem Zusammenhang wird weiterhin unter Tel. 07031/13-00 nach Zeugen gesucht und insbesondere ein Mann gebeten sich zu melden, der sich zur Tatzeit mit einer Frau und einem Hund vor dem Parkhaus aufgehalten haben soll. Nach dem Vorfall war er mit einem weiteren Passanten einer Gruppe junger Erwachsener gefolgt, die vom Parkhaus durch die Unterführung in Richtung Bahnhofsvorplatz gingen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er möglicherweise Hinweise zum Tatgeschehen bzw. dem Aufenthalt der Personengruppe geben kann.

