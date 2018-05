POL-LB: Trickdiebstahl in Sindelfingen, Fahrzeugbrand in Waldenbuch

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Mit einem miesen Trick gelang es zwei Dieben am Freitagmittag sich Zutritt in die Wohnung einer Seniorin zu verschaffen und sie um Schmuck und Bargeld zu bringen. Gegen 12:15 Uhr hatten die Täter bei der Seniorin geklingelt. Sie behaupteten eine ähnliche Wohnung zu suchen und baten die Dame um Einlass. Einer der Männer gab vor, die Räume zu vermessen, während der andere mit der Bewohnerin auf dem Balkon wartete. Als die beiden nach etwa 15 Minuten die Wohnung in Bahnhofsnähe verließen, bemerkte die Seniorin, dass man sie bestohlen hatte. Der Wert des Diebesguts wurde mit mehreren tausend Euro angegeben. Die Verdächtigen wurden als Männer im Alter zwischen 35 und 40 Jahren beschrieben. Beiden haben kurze, dunkle Haare und einen etwas dunkleren Teint. Einer von ihnen ist ungefähr 1,70 Meter groß, sein Begleiter misst etwa 1,75 Meter. Sie sprachen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet um Hinweise.

Waldenbuch: Pkw in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Freitagmorgen der Peugeot eines 58-Jährigen an der Einmündung der Echterdinger und Stuttgarter Straße in Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Gegen 08:45 Uhr blieb das Auto kurz vor der Einmündung liegen und fing Feuer. Eine aufmerksame Zeugin machten den Fahrer auf den Rauch aufmerksam. Er stieg aus dem Auto aus, worauf es selbständig noch ein paar Meter über die Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn der Echterdinger Straße rollte. Die Feuerwehr rückte in drei Fahrzeugen mit 18 Einsatzkräften aus, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Peugeot nahezu ausbrannte. Es wurde abgeschleppt.

