Ludwigsburg (ots) - Holzgerlingen / Weil im Schönbuch: Rüttelplatten von Baustelle entwendet

Der Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl geben können, der zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 08:00 Uhr in der Porschestraße im gemeinsamen Industriegebiet "Sol" Holzgerlingen / Weil im Schönbuch verübt wurde. Auf einer Baustelle entwendeten bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte, deren Wert sich auf etwa 9.000 Euro beläuft. Bereits zwischen Anfang März und Mitte April schlugen unbekannte Diebe ebenfalls auf einem Baustellengelände in der Porschestraße zu und entwendeten eine Rüttelplatte. Die Maschinen haben ein Gesamtgewicht von mehreren hundert Kilogramm, weshalb zum Aufladen vermutlich ein Kran und ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt wurden.

Das Polizeipräsidium Ludwigsburg weist darauf hin, dass solche Maschinen und andere Baugeräte auf Baustellen gegen die Wegnahme besonders gesichert werden sollten.

Renningen: Wendemanöver führt zu Unfall

Ein missglücktes Wendemanöver führt am Donnerstag gegen 10:00 Uhr in Renningen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 88 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Keltenstraße unterwegs und wollte dort seinen Pkw wenden. Als der 88-Jährige wieder rückwärts auf die Keltenstraße einfuhr, übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit eine vorbeifahrende 47-jährige Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die verletzte Frau musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge des Unfalls kam der Mercedes auf einem Stein zum Stehen. Das Auto war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Abschleppwagen mit Kran geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 600 Euro.

