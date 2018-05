POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Steinheim an der Murr; 19-Jähriger leistet in Ludwigsburg Widerstand

Ludwigsburg (ots) - Steinheim an der Murr: Mercedes beschädigt und geflüchtet

Einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes, der am Mittwoch zwischen 17:30 Uhr und 19:00 Uhr in der Höpfigheimer Straße in Steinheim an der Murr auf einem Parkplatz am Riedstadion abgestellt war. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte den Mercedes und suchte daraufhin das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Marbach unter Tel. 07144/900-0.

Ludwigsburg: 19-Jähriger leistet Widerstand

Nachdem ein alkoholisierter 19-Jähriger am Mittwochabend gegen 21:45 Uhr seine Notdurft im Bereich des Akademiehofs in Ludwigsburg verrichtet hatte, wurde er von Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes angesprochen. Der junge Mann wollte sich jedoch der Kontrolle entziehen und versuchte wegzurennen. Dieser Fluchtversuch konnte letztendlich unterbunden und der Betrunkene festgehalten werden. Nachdem er sich mit einem Faustschlag gegen die Ordnungshüter wehren wollte, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Dagegen wehrte er sich vehement und sprach gegenüber den Einsatzkräften Beleidigungen aus. Darüber hinaus zogen sich im Zuge der Rangelei zwei der fünf Mitarbeiter des Ordnungsdienstes leichte Verletzungen zu. Im weiteren Verlauf nahmen hinzugezogene Polizeibeamte den Querulanten vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeirevier Ludwigsburg. Bevor er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen wurde, erhielt er einen Platzverweis für den Akademiehof. Der 19-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Urinieren in der Öffentlichkeit, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

