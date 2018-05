POL-LB: Diebstahl in Marbach am Neckar, Einbruch in Asperg, Diebstahl in Remseck am Neckar, Sexualdelikt in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Marbach am Neckar: Komplettreifen entwendet

Auf Reifen samt Felgen hatten Diebe es abgesehen, die am Mittwoch in einer Gemeinschaftstiefgarage in der Steigäckerstraße ihr Unwesen trieben. Die Täter ließen zwischen 13:00 und 23:00 Uhr aus dem dortigen Abstellraum vier Reifen auf Alufelgen mitgehen. Das Diebesgut hat einen Wert von über 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144/900-0 entgegen.

Asperg: Einbruch in Geschäft

Vermutlich auf Bargeld hatten Einbrecher es abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag ein Geschäft in der Bahnhofstraße heimsuchten. Die Täter beschädigten zunächst mit brachialer Gewalt die Hintereingangstür, um in einen Lagerraum zu gelangen. Dort wuchteten sie die Tür zu einem Büroraum auf und drangen bis zum angrenzenden Verkaufsraum vor. Daraus ließen sie die Ladenkasse, samt noch enthaltenem Bargeld, mitgehen. Der Wert des Diebesgutes wurde mit insgesamt mehreren hundert Euro angegeben. Der angerichtete Sachschaden wurde auf mehrere tausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Asperg ,Tel. 07141/62033, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

Remseck am Neckar: Werkzeuge gestohlen

Diebesbeute in vierstelligem Wert machten Diebe, die sich zwischen Mittwoch 17:30 Uhr und Donnerstag 06:30 Uhr an einem Lkw zu schaffen machten, der in der Max-Eyth-Straße abgestellt war. Die Täter brachen eine verschlossene Stahlbox auf, die auf der Ladepritsche stand und entwendeten die enthaltenen Werkzeuge. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, bittet um sachdienliche Hinweise.

Remseck am Neckar: Wegen unsittlichen Verhaltens aufgefallen

Eine aufmerksame Zeugin informierte am Mittwoch die Polizei über das vermutlich unsittliche Verhalten eines bislang unbekannten Mannes am Mittag in der Leonberger Straße. Der Fremde soll sich gegen 12:30 Uhr mit offen stehendem Hosenschlitz vor dem Gelände eines Kindergartens aufgehalten und mit einer Hand in der Hose sexuelle Handlungen durchgeführt haben. In einiger Entfernung spielten zwar Kinder im Freien, die das Geschehen aber nicht bemerkt haben dürften. Bei dem Verdächtigen handelte es sich um einen Mann im Alter von etwa 60 Jahren, der 1,70 Meter groß ist und von etwas korpulenterer Figur. Er hat ein rundes Gesicht, eine Halbglatze mit grauem Haar und war mit heller Jeans und grauer Softshelljacke bekleidet. Der Polizeiposten Remseck am Neckar, Tel. 07146/28082-0, bittet um Hinweise.

