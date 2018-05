POL-LB: Verkehrsunfall in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots) - Vaihingen an der Enz: Lkw gestreift und abgehauen

Ein bislang unbekannter Autofahrer streifte am Mittwoch gegen 13:15 Uhr in der Planckstraße einen geparkten Lkw und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Autofahrer führte einen grün gestreiften, weißen Anhänger mit und blieb damit im Vorbeifahren am linken Außenspiegel des Lkw hängen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, sich unter Tel. 07042/941-0 zu melden.

