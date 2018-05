POL-LB: Sexuelle Belästigung in Bietigheim-Bissingen bzw. Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen / Ludwigsburg: Im Zug belästigt

Auf der Strecke zwischen Bietigheim-Bissingen und Ludwigsburg wurde am Dienstagabend im Regionalexpress eine 14-Jährige von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Das Mädchen war alleine im Fahrradabteil, als der Fremde gegen 20:00 Uhr am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen zustieg. Er fragte sie in englischer Sprache nach der nächsten Haltestelle, machte Annäherungsversuche und trat dabei immer näher an sie heran. Nachdem er sie auf die Wange geküsst hatte, stieß die 14-Jährige ihn von sich und ging in ein anderes Abteil. Sie stieg am Bahnhof in Ludwigsburg aus und verständigte etwas später die Polizei. Der Täter indes setzte seine Fahrt fort. Es soll sich um einen Mann im Alter von etwa 35 Jahren gehandelt haben, der circa 1,60 Meter groß ist. Er hat dunkle, ungepflegte, wuschelige Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer grauen Joggingjacke, schlabberiger Hose und Schildmütze. Vermutlich ist er arabischer Herkunft. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07141/18-9 zu melden.

