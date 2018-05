POL-LB: Bönnigheim: Bargeld gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Auf Bargeld hatten es bislang unbekannte Einbrecher wohl abgesehen, die zwischen Montag und Mittwoch in Bönnigheim ihr Unwesen trieben. In der Schulstraße hebelten die Unbekannten an einer Turn- und Festhalle ein Fenster auf und stiegen ins Gebäude ein. Aus einer Kasse stahlen sie anschließend einen zweistelligen Bargeldbetrag und machten sich damit aus dem Staub. Darüber hinaus suchten die Täter im Ortsteil Hofen in der Baierstraße einen Kindergarten heim. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangten die Unbekannten ins Objekt und entwendeten aus einem Büro eine niedrige Bargeldsumme. Ob hier dieselben Täter am Werk waren, ist derzeit nicht bekannt. Der Gesamtschaden an beiden Einrichtungen wurde auf rund 600 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bönnigheim, Tel. 07143/22414, in Verbindung zu setzen.

