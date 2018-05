POL-LB: Einbruch in Besigheim, Sachbeschädigung in Freiberg am Neckar, Verkehrsunfall in Möglingen

Ludwigsburg (ots) - Besigheim: Einbruch in Kindergarten

In einem Kindergarten im Friedrich-Schelling-Weg trieb ein Einbrecher zwischen Montag 16:00 Uhr und Mittwoch 07:00 Uhr sein Unwesen. Der Täter hebelte ein Fenster auf und stieg in die Räume ein. Bei seiner Suche nach Wertvollem stieß er auf eine Geldkassette und entwendete das enthaltene Bargeld in geringer Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 200 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim unter Tel. 07143/40508-0 entgegen.

Freiberg am Neckar: Sachbeschädigung

Einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro richteten Unbekannte an, die zwischen Dienstag 08:00 Uhr und Mittwoch 09:00 Uhr ein Glaselement im Treppenhaus der Stadthalle am Marktplatz beschädigten. Der Polizeiposten Freiberg am Neckar bittet Zeugen, sich unter Tel. 07141/643780 zu melden.

Möglingen: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Mit dem Rettungsdienst musste am Mittwochmorgen eine 17-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie in der Markgröninger Straße in einen Unfall verwickelt und schwer verletzt worden war. Sie war gegen 07:20 Uhr auf einem Leichtkraftrad in Richtung Ortsmitte unterwegs. Aus der gleichnamigen Stichstraße bog eine 43-Jährige in einem Skoda nach links in die Markgröninger Straße ein, ohne ihr die Vorfahrt zu gewähren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Verlauf die 17-Jährige verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

